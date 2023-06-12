Fenerbahçe'nin yabancı oyuncusu Attila Szalai: 'Kupa bizde, mutluyuz'

Süper Lig'i ikinci sırada bitiren ve 9 yıllık kupa hasretine Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçında son veren Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

TÜRKÇE RÖPORTAJ VERDİ

Karşılaşmanın ardından Türkçe röportaj veren Macar futbolcu, "Bugün bence iyi performans gösterdik. Önemli bir maçtı. İnşallah devam ediyoruz." dedi.

"KUPA BİZDE MUTLUYUZ"

Geride kalan sezonda birçok maçta oynadığı hatırlatılan Szalai, "Futbolu çok seviyorum, inşallah her maç oynarım. Ligde zor günler geçirdik ama bugün iyi oynadık. Ziraat Kupası bizde, mutluyuz" diye konuştu.