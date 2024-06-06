Dünyaca ünlü teknik adam Mourinho ile anlaşmasıyla dikkatleri çeken Fenerbahçe için şimdi de ünlü bir model ile takımın reklam yüzü olması konusunda anlaştığı öne sürüldü.
Sarı-lacivertlilerin tanıtım için dünyaca ünlü yıldız model ve oyuncu Ana de Armas ile anlaştığı iddia edildi. İddiaya göre ünlü isim Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü olarak kullanılacak ve bu kapsamda üç farklı çekim yapılacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak - Son Dakika
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