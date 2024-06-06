Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak

Fenerbahçe\'nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak

Fenerbahçe, dünya çapında tanınan teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek global ilgiyi üzerine çekti. Sarı-lacivertlilerin, şimdi de tanıtım için dünyaca ünlü model ve oyuncu Ana de Armas ile anlaştığı iddia edildi.

06.06.2024 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü teknik adam Mourinho ile anlaşmasıyla dikkatleri çeken Fenerbahçe için şimdi de ünlü bir model ile takımın reklam yüzü olması konusunda anlaştığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE'NİN YENİ REKLAM YÜZÜ OLACAK

Sarı-lacivertlilerin tanıtım için dünyaca ünlü yıldız model ve oyuncu Ana de Armas ile anlaştığı iddia edildi. İddiaya göre ünlü isim Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü olarak kullanılacak ve bu kapsamda üç farklı çekim yapılacak.

Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak
Ana de Armas
Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak
Ana de Armas
Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak
Ana de Armas
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Jose Mourinho, Ana de Armas, Fenerbahçe, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Galatasaray Spor kulübü: Fenerbahçe dansöz okulu;)) 13 15 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: GS nin karısı 10 17 Yanıtla
  • Volkan KILIÇ: hem oyunculuğu hem güzelliği mükemmel bir seçim... 22 2 Yanıtla
  • Zafer El: türkiye de yokmuydu efendiler 8 5 Yanıtla
  • Burak Sezgin: Saç Ali koç paraları saç böyle devam 9 2 Yanıtla
  • ferhat eser: doğal kadın lazım bize bunların alayı estetikli yapma dokunsan dökülecekler kadın dediğin doğal olur 3 4 Yanıtla
  • Şenol Süren: Helâl kazanç kime isterse dağıtır. 4 3 Yanıtla

12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel’e iade-i ziyareti 11 Haziran Salı günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'e iade-i ziyareti 11 Haziran Salı günü gerçekleşecek
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
13:10 Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu
12:38 F-16 alımında imza artık çok yakın ABD Büyükelçisi Flake’den “Büyük adım atıldı“ mesajı F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den "Büyük adım atıldı" mesajı
12:08 İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor
11:54 Galatasaray, Okan Buruk’un sözleşmesini 2 yıl uzattı Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 13:44:59. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement