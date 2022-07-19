Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında yıldız detayı! Düzenlenen etkinlikle tanıtıldı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında yıldız detayı! Düzenlenen etkinlikle tanıtıldı

19.07.2022 17:18

Fenerbahçe, ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in konser verdiği etkinlikte yeni sezon formalarını görücüye çıkardı. Formaların yıldızsız olması dikkat çeken konular arasındaydı.

Fenerbahçe, yeni sezon formalarını tanıttı. Ece Seçkin'in konser verdiği organizasyon büyük ilgi gördü. Fenerbahçe'nin formaları ünlü isimlerin üstünde tanıtıldı. Fenerbahçe'nin yeni sezon 'çubuklu' forması ünlü oyuncu Sarp Akkaya'nın üstünde tanıtıldı. Deplasman forması ise Afra Saraçoğlu'nun üzerinde tanıtıldı. Alternatif forma ise başka bir ünlü oyun Sarp Can Köroğlu'nun üzerinde taraftara sunuldu.

YILDIZ DETAYI

Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarının yıldızsız olması dikkat çekti. Yeni sezon formaları büyük beğeni toplarken düzenlenen lansmanı binlerce taraftar takip etti.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında yıldız detayı! Düzenlenen etkinlikle tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında yıldız detayı! Düzenlenen etkinlikle tanıtıldı - Son Dakika
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