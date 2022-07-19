Fenerbahçe, yeni sezon formalarını tanıttı. Ece Seçkin'in konser verdiği organizasyon büyük ilgi gördü. Fenerbahçe'nin formaları ünlü isimlerin üstünde tanıtıldı. Fenerbahçe'nin yeni sezon 'çubuklu' forması ünlü oyuncu Sarp Akkaya'nın üstünde tanıtıldı. Deplasman forması ise Afra Saraçoğlu'nun üzerinde tanıtıldı. Alternatif forma ise başka bir ünlü oyun Sarp Can Köroğlu'nun üzerinde taraftara sunuldu.
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarının yıldızsız olması dikkat çekti. Yeni sezon formaları büyük beğeni toplarken düzenlenen lansmanı binlerce taraftar takip etti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında yıldız detayı! Düzenlenen etkinlikle tanıtıldı - Son Dakika