Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevine getirdiği Portekizli çalıştırıcı Jorge Fernando Pinheiro de Jesus, kariyerine Süper Lig'de devam edecek.

Profesyonel futbol yaşamına Portekiz'in Sporting Lizbon ekibinde başlayan 67 yaşındaki Jesus, 1989 yılında futbol kariyerini noktalayarak, teknik adamlık görevine soyundu.

Fenerbahçe'ye gelmeden önce 14 ayrı kulüpte teknik direktör olarak görev yapan Jesus, sırasıyla Amaro, Felgueiras, Uniao Maderia, Vitoria Setubal, Estrela, Guimaraes, Moreirense, Leiria, Belenenses, Braga, Benfica, Sporting Lizbon, Al Hilal ve Flamengo'da çalıştı.

Braga, Benfica, Sporting Lizbon ve Flamengo'da kariyerinin en iyi dönemlerini yaşayan deneyimli teknik adam, Estrela, Felgueiras ve Benfica'yı 2 ayrı dönemde çalıştırdı.

Portekiz ve Brezilya'da lig şampiyonlukları bulunan tecrübeli teknik adam, Güney Amerika futbolunun en prestijli kupası Copa Libertadores'i kazanma başarısı gösterdi. Jesus ayrıca 2 kez de UEFA Avrupa Ligi finaline yükseldi.

Jorge Jesus kariyerinde, 3 Portekiz Ligi, 6 Portekiz Lig Kupası, 2 Portekiz Süper Kupası, 1 Portekiz Kupası, 1 Libertadores Kupası, 1 Brezilya Ligi şampiyonluğu, 1 Brezilya Süper Kupası, 1 Güney Amerika Süper Kupası, 1 Suudi Arabistan Süper Kupası, 1 UEFA Intertoto Kupası ve 1 Carioca Şampiyonası Kupası'na uzandı.

Futbola önemli isimler kazandırdı

Jorge Jesus, dünya futboluna önemli isimler kazandırdı.

Portekizli teknik adam, dünya futboluna kazandırdığı isimlerin yanı sıra çalıştırdığı kulüplere de önemli gelirler sağladı.

Jesus'un futbola kazandırdıkları arasında Jan Oblak, Nemanja Matic, Axel Witsel, Bernardo Silva, David Luiz, Angel Di Maria, Ramires, Ezequiel Garay, Javi Garcia, Rodrigo, Eduardo Salvio ve Nicolas Gaitan gibi önemli isimler bulunuyor.

Fenerbahçe'yi finalden etmişti

Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki ilk final heyecanını engelleyen isim olmuştu.

2012-2013 sezonundan Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar yükselen sarı-lacivertliler, bu turda Jesus'un Benficası ile karşılaşmıştı.

İlk maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmanda rakibine 3-1 kaybedince Jesus finale çıkmış ve Fenerbahçe'nin o sezon Avrupa kupası hayali son bulmuştu.