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Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci takım arkadaşlarıyla buluştu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci takım arkadaşlarıyla buluştu

Fenerbahçe'nin İtalyan savunma oyuncusu Bonucci, Teknik Direktör İsmail Kartal ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Bonucci, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi ve Kartal ile sohbet etti. Ardından oyuncularla tanışan Bonucci, sıcak karşılaşma için teşekkür etti.

Fenerbahçe\'nin yeni transferi Leonardo Bonucci takım arkadaşlarıyla buluştu
12.01.2024 - 16:49,  Güncelleme: 16:50
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci, Teknik Direktör İsmail Kartal ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı İtalyan savunma oyuncusu Bonucci, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi ve yeni takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Tesisler Teknik Direktör İsmail Kartal ile buluşan ve bir süre sohbet eden Bonucci, ardından oyuncularla tanıştı.

Leonardo Bonucci, sıcak karşılaşma için herkese teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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