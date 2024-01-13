Fenerbahçe\'nin yeni transferi Rade Krunic\'ten şampiyonluk sözü

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, "Mücadele ettiğimiz her kulvarda şampiyonluk için elimden geleni yapacağım" dedi.

Ara transfer döneminde takıma takviyelere devam eden Fenerbahçe, İtalya ekibi Milan'dan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Rade Krunic'i satın alma opsiyonuyla kiraladı. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Rade Krunic, "Fenerbahçe burada olmamı çok istedi ve bu beni çok mutlu etti, sonunda buradayım. Fenerbahçe'nin başarısı için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızın sahada her şeyimi vereceğimi bilmesini isterim. Mücadele ettiğimiz her kulvarda şampiyonluk için elimden geleni yapacağım" dedi.