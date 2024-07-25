Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri ilk çalışmasını gerçekleştirdi

Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, ilk çalışmasını takımdan ayrı gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano ile oynayacağı maç öncesi günü izinli olarak geçirirken, yeni transferimiz Youssef En-Nesyri ise kendisi için hazırlanan özel program eşliğinde çalıştı." denildi.