Spor

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Matteo Guendouizi'den ilk maçında ilk gol

10.01.2026 19:21
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaştı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli takımda çıktığı ilk maçında ilk golünü Galatasaray'a karşı attı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde kozlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

GUENDOUZI'DEN NEFİS BİR ŞUT

Derbide ilk gol Fenerbahçe'den geldi. Fenerbahçe'de 28. dakikada sol kanattan paslaşılarak kullanılan kornerin ardından ceza sahasında Galatasaray savunması topu karşıladı. Ardından Levent Mercan'dan seken topu kontrol eden Matteo Guendouzi ceza sahası dışı hafif sol çaprazından sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, yerden giden top yakın köşeden ağlarla buluştu.

İLK MAÇINDA İLK GOL

Fenerbahçe'nin Lazio'dan transfer ettiği Fransız orta saha Matteo Guendouizi, sarı-lacivertli kariyerine çok hızlı başladı. Deneyimli oyuncu, takımını 1-0 öne geçiren golü atarak ilk maçında ilk golünü atmayı başardı.

GALATASARAY MAÇINDA OYNAMAK İSTEMİŞTİ

Guendouzi, transfer sürecinde sarı-lacivertli yönetime transfer operasyonunun hızlı gelişmesini, Galatasaray derbisinde forma giymek istediğini dile getirmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    ilk posta geldi sıra ikide 45 4 Yanıtla
  • Mustafa Kaya Mustafa Kaya:
    2 gol melerin bayaaaa zoruna gitmiş olacak ki fenere sarı kartları yağdırdı zaten fenerin 2 penaltısını da vermemişti GS 12 oynuyor 22 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
