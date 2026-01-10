Fenerbahçe\'nin yeni yıldızı Matteo Guendouizi\'den ilk maçında ilk gol

Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde kozlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Derbide ilk gol Fenerbahçe'den geldi. Fenerbahçe'de 28. dakikada sol kanattan paslaşılarak kullanılan kornerin ardından ceza sahasında Galatasaray savunması topu karşıladı. Ardından Levent Mercan'dan seken topu kontrol eden Matteo Guendouzi ceza sahası dışı hafif sol çaprazından sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, yerden giden top yakın köşeden ağlarla buluştu.
Fenerbahçe'nin Lazio'dan transfer ettiği Fransız orta saha Matteo Guendouizi, sarı-lacivertli kariyerine çok hızlı başladı. Deneyimli oyuncu, takımını 1-0 öne geçiren golü atarak ilk maçında ilk golünü atmayı başardı.
Guendouzi, transfer sürecinde sarı-lacivertli yönetime transfer operasyonunun hızlı gelişmesini, Galatasaray derbisinde forma giymek istediğini dile getirmişti.
