Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Batshuayi, teklifleri değerlendiriyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Batshuayi, teklifleri değerlendiriyor

05.08.2023 17:00

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın gelişi ve Edin Dzeko'nun transferiyle gölgede kalan Michy Batshuayi, yedek kalmaktan mutsuz. Kendisine gelen teklifleri değerlendiren oyuncu, iyi bir teklif gelmesi halinde satılabilir. Geçen sezon 33 maçta 20 gol atan Batshuayi, takımın en iyileri arasında yer almıştı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın gelişi ve yeni transfer Edin Dzeko'nun takıma dahil olmasıyla birlikte gölgede kalan Michy Batshuayi, gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Sarı-lacivertlilere yapılan takviyelerin ardından kendisini yedek kulübesinde bulan Batshuayi'nin yüzü gülmüyor. Yedek kaldığı için mutsuzluğunu gizlemeyen Batshuayi, temsilcisi aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Yönetim, iyi bir teklif gelmesi durumunda Belçikalı golcü oyuncuyu satabilir.

GEÇEN SEZONA DAMGA VURDU

Geçen sezon ligi 2'inci sırada bitiren Fenerbahçe'de takımın en iyileri arasında gösterilen yıldız futbolcu, sarı-lacivertli formayla 33 maçta 20 gol kaydetmişti.

YORUMLAR (1)
  • sait acar: Haydi Acun, fırsatı değerlendir. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Michy Batshuayi, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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