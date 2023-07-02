Fenerbahçe'nin yıldızı Alioski takıma veda etti

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Al Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Ezgjan Alioski, Fenerbahçe'den ayrıldı. 31 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere veda etti.

SOSYAL MEDYADAN VEDA ETTİ

İşte Alioski'nin veda yazısı; "Merhaba Fenerbahçe ailesi. Veda etmek her zaman zor ama hayat böyle. Sadece söylemek istiyorum ki, desteğiniz için çok teşekkürler. Fenerbahçe'de oynamak ve buranın bir parçası olmak benim için bir onurdu. Size en iyi dileklerimi sunuyorum. Bolca başarı ve iyi şanslar, teşekkürler'

3 GOLE ETKİ ETTİ

Fenerbahçe formasıyla toplamda 26 karşılaşmaya çıkan Alioski, söz konusu mücadelelerde 1 gol atarken 2 de asist kaydetti.