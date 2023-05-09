Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia için bomba iddia ortaya atıldı! Sezon bitmeden İnternacional kulübüyle sözleşme imzaladığına dair iddia dolaşıyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'de oldukça başarılı olan ve kariyer sezonlarından birini yaşayan Ekvadorlu yıldız Enner Valencia'nın gelecek sezondan itibaren Brezilya ekibinin formasını giymesi bekleniyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Enner Valencia, Internacional ile anlaşmaya çok yakın. Transferde son dakika pürüzü yaşanmaması durumunda Enner Valencia yeni sezonda Brezilya temsilcisinde top koşturacak.
33 yaşındaki Enner Valencia bu sezon kariyerinin en skorer sezonunu geçiriyor. Süper Lig'de gol krallığında açık ara lider konumda bulunan Ekvadorlu hücumcu, ligde çıktığı 28 maçta 27 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.
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