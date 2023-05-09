Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia için bomba iddia ortaya atıldı! Sezon bitmeden İnternacional kulübüyle sözleşme imzaladığına dair iddia dolaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia için bomba iddia ortaya atıldı! Sezon bitmeden İnternacional kulübüyle sözleşme imzaladığına dair iddia dolaşıyor

09.05.2023 14:35

Fenerbahçe'nin yıldızı ve Süper Lig'in en golcü oyuncusu olan Enner Valencia'nın, sezonun bitimine sayılı haftalar kala Brezilya ekiplerinden Internacional ile anlaştığı iddia edildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de oldukça başarılı olan ve kariyer sezonlarından birini yaşayan Ekvadorlu yıldız Enner Valencia'nın gelecek sezondan itibaren Brezilya ekibinin formasını giymesi bekleniyor.

TRANSFERİ ÇOK YAKIN

TRT Spor'da yer alan habere göre, Enner Valencia, Internacional ile anlaşmaya çok yakın. Transferde son dakika pürüzü yaşanmaması durumunda Enner Valencia yeni sezonda Brezilya temsilcisinde top koşturacak.

Bomba iddia! Fenerbahçe'nin yıldızı Valencia, sezon bitmeden yeni takımına imzayı attı

KARİYER SEZONU GEÇİYOR

33 yaşındaki Enner Valencia bu sezon kariyerinin en skorer sezonunu geçiriyor. Süper Lig'de gol krallığında açık ara lider konumda bulunan Ekvadorlu hücumcu, ligde çıktığı 28 maçta 27 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'nin penaltı isyanı sosyal medyayı birbirine kattı Fenerbahçe'nin penaltı isyanı sosyal medyayı birbirine kattı

Enner Valencia, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia için bomba iddia ortaya atıldı! Sezon bitmeden İnternacional kulübüyle sözleşme imzaladığına dair iddia dolaşıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:36 50 yaşındaki Heidi Klum, şezlongda üstsüz güneşlendi
14:30 Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi! "Tahıl koridoru" yeniden işleyecek
14:31 Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia için bomba iddia ortaya atıldı! Sezon bitmeden İnternacional kulübüyle sözleşme imzaladığına dair iddia dolaşıyor
14:25 Bomba iddia! Fenerbahçe'nin yıldızı Valencia, sezon bitmeden yeni takımına imzayı attı
14:06 Kamu işçilerine yapılan zam, memurları kızdırırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rahatlatan mesaj: Müsterih olsunlar
13:59 Kamu işçisine yapılan zam memuru kızdırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rahatlatan açıklama geldi
13:24 Kuraklık yaşayan Fransa'da 200 din adamı, ilahiler eşliğinde yağmur duasına çıktı
13:18 Fransa'daki kuraklık, 200 din adamını yollara düşürdü! İlahiler eşliğinde yağmur duası ettiler
13:21 Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, İslamabad'da paramiliter gruplar tarafından cezaevine gönderildi
13:14 Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, İslamabad'da paramiliter gruplar tarafından tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2023 14:48:44. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia için bomba iddia ortaya atıldı! Sezon bitmeden İnternacional kulübüyle sözleşme imzaladığına dair iddia dolaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement