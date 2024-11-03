Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Alexander Djiku, sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Karşılaşmanın 55. dakikasında Alexander Djiku ceza sahasında Okay Yokuşlu'ya müdahalesinin ardından bordo-mavililer penaltı kazandı. Sarı-lacivertli takımda sakatlanan Djiku oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fenerbahçe'de Alexander Djiku, maçın 57. dakikasında yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin yıldızı sekerek oyundan çıktı - Son Dakika
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