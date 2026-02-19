Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Başlıyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile İngiltere temsilcisi Nottingham Forest arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Chobani

Hakemler: Sandro Scharer, Stephane de Almeida, Jonas Erni (İsviçre)

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, Kante, Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Cherif

Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Anderson, Sangare, Hudson-Odoi, Gibbs-White, Hutchinson, Igor Jesus