Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Başlıyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile İngiltere temsilcisi Nottingham Forest arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Chobani
Hakemler: Sandro Scharer, Stephane de Almeida, Jonas Erni (İsviçre)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, Kante, Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Cherif
Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Anderson, Sangare, Hudson-Odoi, Gibbs-White, Hutchinson, Igor Jesus
