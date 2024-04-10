- Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarını tamamladı
ATİNA - Fenerbahçe, yarın deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde maçın oynanacağı Karaiskakis Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan idman; koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Çabukluk çalışmaları yapan oyuncular, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamlandı.
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona, deplasmanda Paris Saint-Germain'i 3-2 mağlup etti. Raphinha ve İlkay Gündoğan'ın golleriyle Barcelona galip geldi. Rövanş mücadelesi 16 Nisan'da oynanacak.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçı öncesi Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İdmanda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde oyuncular koşu, ısınma, çabukluk ve taktiksel çalışmalar yaptı.
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Eurocup finalinde London Lions'a 81-70 mağlup olarak ikinci oldu. İlk periyodu 23-17 mağlup tamamlayan Beşiktaş, devreye de 45-35 yenik girdi. 3. periyodu da 60-55 geride tamamlayan Beşiktaş, hakemlerin de kötü yönetimiyle rakibine mağlup olarak ikinciliği elde etti.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu, pas ve taktik çalışmaları yaptı. Ayrıca, antrenman öncesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.
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