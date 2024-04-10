Fenerbahçe, yarın deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde maçın oynanacağı Karaiskakis Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan idman; koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Çabukluk çalışmaları yapan oyuncular, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamlandı. - ATİNA
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Olympiakos maçı öncesi son antrenmanını tamamladı - Son Dakika
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Eurocup finalinde London Lions'a 81-70 mağlup olarak ikinci oldu. İlk periyodu 23-17 mağlup tamamlayan Beşiktaş, devreye de 45-35 yenik girdi. 3. periyodu da 60-55 geride tamamlayan Beşiktaş, hakemlerin de kötü yönetimiyle rakibine mağlup olarak ikinciliği elde etti.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu, pas ve taktik çalışmaları yaptı. Ayrıca, antrenman öncesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.
Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ramazan Bayramı'nı kutladı. Ronaldo, tüm takipçilerine neşe, huzur ve mutluluk diledi. Bu sezon Al Nassr formasıyla 56 maça çıkan 39 yaşındaki futbolcu, 50 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?