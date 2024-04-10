Fenerbahçe, Olympiakos maçı öncesi son antrenmanını tamamladı

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Eurocup finalinde ikinci oldu

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Eurocup finalinde London Lions'a 81-70 mağlup olarak ikinci oldu. İlk periyodu 23-17 mağlup tamamlayan Beşiktaş, devreye de 45-35 yenik girdi. 3. periyodu da 60-55 geride tamamlayan Beşiktaş, hakemlerin de kötü yönetimiyle rakibine mağlup olarak ikinciliği elde etti.