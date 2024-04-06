Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa'da yarın oynanacak Fenerbahçe maçı için, 'Yarın sahada olacağız ve bizi ne bekliyorsa, normal maça çıkar gibi sahada olacağız.'dedi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda yarın saat 21.30'da başlayacak müsabaka öncesinde karşılaşmanın oynanacağı statta açıklamalarda bulunan Buruk, Şanlıurfa'ya gelmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.
Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 5. ayak yarışları başladı. 25 teknede farklı illerden 220 sporcu katıldı. Yarışların ilk gününde, BAYK'ın kurucu üyelerinden Erol Taşbaşlı anıldı. Yarışlar, farklı rotalarda yapıldı ve rüzgarın hızının artmasıyla zorlu anlar yaşandı. Yarışlar, ikinci gün tamamlanacak ve dereceye girenler ödüllendirilecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı sona erdi. Japonya'dan Benjami Reverte Prades birinci oldu.
Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası Zagreb Kürek Yarışları'nın ilk gününde Türkiye Kürek Milli Takımı, 4 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak toplamda 14 madalya elde etti. Milli sporcular, 24 ekiple 17 farklı yarışta mücadele etti ve birçok kategoride finale yükselmeyi başardı. Yarışların ikinci gününde ise milli kürek takımı, 13 ekiple mücadele ederek finale yükselmek için mücadele edecek.
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