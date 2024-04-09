Fenerbahçe, Olympiakos maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
İdman öncesi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takımla bir araya geldi. Ali Koç, karşılaşma öncesi takıma başarılar diledi ve futbolcular ile teknik ekibin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Sarı-lacivertli ekip, müsabaka için yarın Yunanistan'a hareket edecek.
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Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs yolcularına emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yaparak farkındalık oluşturmayı amaçladı. Yapılan bilgilendirmede, emniyet kemeri kullanmanın trafik kazalarından kaynaklı ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında azalttığı vurgulandı. Ayrıca Ramazan Bayramı tatili süresince trafik denetimlerinin artırıldığı ve vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapıldı.
Sivasspor, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde bugün yapılan antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman ısınma hareketleri, geniş alan pas çalışmaları, orta şut çalışması ve taktik maçıyla tamamlandı. Sivasspor yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Trabzonspor ile Sivasspor 12 Nisan Cuma günü saat 20.00'da karşılaşacak.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, geniş alan pas çalışması, orta şut çalışması ve taktik maçıyla hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İstanbul'da yapılan antrenmanın ardından takım, Yunanistan'a hareket etti. Başkan Ali Koç, futbolcularla bayramlaştı ve başarılar diledi.
Toroslar Belediyesi'nin milli sporcusu Mehmet Can Yakın, Fransa'da düzenlenecek Bocce Volo Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek. Yakın, Türkiye Şampiyonası'nda aldığı madalyalarla Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.
Trendyol 1. Lig'de üçüncü sırada yer alan Sakaryaspor, yıllardır özlemini duyduğu Süper Lig'e ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. 50 puanla ligin üst sıralarında yer alan takım, Erzurumspor maçıyla bir adım daha yaklaşıyor.
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