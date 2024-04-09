Fenerbahçe, Olympiakos maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Olympiakos maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a konuk olacak. Takım, antrenmanlarla maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Başkan Ali Koç, futbolculara başarılar diledi ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.

09.04.2024 20:59  Güncelleme: 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

İdman öncesi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, takımla bir araya geldi. Ali Koç, karşılaşma öncesi takıma başarılar diledi ve futbolcular ile teknik ekibin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Sarı-lacivertli ekip, müsabaka için yarın Yunanistan'a hareket edecek.

Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Ramazan Bayramı, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Yunanistan, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Olympiakos maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü, otobüs yolcularına emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yaptı
    20:39 Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü, otobüs yolcularına emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yaptı

    Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs yolcularına emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yaparak farkındalık oluşturmayı amaçladı. Yapılan bilgilendirmede, emniyet kemeri kullanmanın trafik kazalarından kaynaklı ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında azalttığı vurgulandı. Ayrıca Ramazan Bayramı tatili süresince trafik denetimlerinin artırıldığı ve vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapıldı.

  • Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
    20:16 Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

    Sivasspor, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde bugün yapılan antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman ısınma hareketleri, geniş alan pas çalışmaları, orta şut çalışması ve taktik maçıyla tamamlandı. Sivasspor yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Trabzonspor ile Sivasspor 12 Nisan Cuma günü saat 20.00'da karşılaşacak.

  • EMS Yapı Sivasspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
    19:49 EMS Yapı Sivasspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

    EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, geniş alan pas çalışması, orta şut çalışması ve taktik maçıyla hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

  • Fenerbahçe, Olympiakos maçı için hazırlıklarını tamamladı
    19:40 Fenerbahçe, Olympiakos maçı için hazırlıklarını tamamladı

    Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İstanbul'da yapılan antrenmanın ardından takım, Yunanistan'a hareket etti. Başkan Ali Koç, futbolcularla bayramlaştı ve başarılar diledi.

  • Toroslar Belediyesi Milli Sporcusu Mehmet Can Yakın, Fransa'da Dünya Şampiyonası'nda Mücadele Edecek
    17:37 Toroslar Belediyesi Milli Sporcusu Mehmet Can Yakın, Fransa'da Dünya Şampiyonası'nda Mücadele Edecek

    Toroslar Belediyesi'nin milli sporcusu Mehmet Can Yakın, Fransa'da düzenlenecek Bocce Volo Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek. Yakın, Türkiye Şampiyonası'nda aldığı madalyalarla Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

  • Sakaryaspor, Süper Lig hayaline doğru adımlarını atıyor
    17:25 Sakaryaspor, Süper Lig hayaline doğru adımlarını atıyor

    Trendyol 1. Lig'de üçüncü sırada yer alan Sakaryaspor, yıllardır özlemini duyduğu Süper Lig'e ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. 50 puanla ligin üst sıralarında yer alan takım, Erzurumspor maçıyla bir adım daha yaklaşıyor.


20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan Bayramı diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı diplomasisi
20:32 Uğur Dündar’dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek yanıt Uğur Dündar'dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek yanıt
19:00 CHP’de “Esenyurt“ çatlağı Eski başkan “İşçi kıyımı yapıldı“ deyip yerine gelen ismi topa tuttu CHP'de "Esenyurt" çatlağı! Eski başkan "İşçi kıyımı yapıldı" deyip yerine gelen ismi topa tuttu
18:54 Yeniden Refah lideri Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “İsrail“ çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu’nun eş başkanlığı görevini iade etsin Yeniden Refah lideri Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İsrail" çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu'nun eş başkanlığı görevini iade etsin
17:57 Türkiye’nin İsrail’e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu Türkiye'nin İsrail'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu
21:15 Hamas, Gazze Şeridi’nde İsrail askerlerine saldırdı Hamas, Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerine saldırdı
18:27 Rize’deki bir çay bahçesinde vücut bütünlüğü bozulmuş erkek cesedi bulundu Rize'deki bir çay bahçesinde vücut bütünlüğü bozulmuş erkek cesedi bulundu
17:51 Güney Afrika’da polise yakalanan hayvan kaçakçısı, zehirli yılana kendisini ısırtarak intihar etti Güney Afrika'da polise yakalanan hayvan kaçakçısı, zehirli yılana kendisini ısırtarak intihar etti
17:39 İran’da silahlı saldırıda 5 polis öldü İran'da silahlı saldırıda 5 polis öldü
16:58 Mersin’de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi Mersin'de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi
16:48 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan “Refah“ mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak İsrail Başbakanı Netanyahu'dan "Refah" mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak
16:05 Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar’ın ’siyasi rüşvet’ iddialarına yanıt verdi Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ın 'siyasi rüşvet' iddialarına yanıt verdi
15:58 Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi
15:27 Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK’ya sevk edildi Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 21:28:55. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Olympiakos maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement