Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, hafif sakatlıkları bulunan Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King, Olympiakos maçının kamp kadrosunda yer almadı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın tercih ettiği 24 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Rade Krunic, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Zeki Dursun, İrfan Can Kahveci, Efekan Karayazı, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Çağrı Fedai.
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İngiltere'de birçok kulübün sahibi var. Manchester City, Newcastle United ve Hull City gibi takımlar yabancı yatırımcılar tarafından satın alındı. Şimdi ise Dirk Kuyt ve diğer efsane isimlerin bir İngiliz takımını satın alacağı konuşuluyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Olympiakos ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Alexander Djiku yer almazken, sakatlıklarını atlatan Fred, İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder kadroda yer aldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Siyah-beyazlılar, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Beşiktaş teknik heyeti ve futbolcular, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri antrenman öncesinde bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Teknik Direktör Fernando Santos ve ekibine kolonya ve çikolata ikramında bulunuldu. Genç futbolcular Semih Kılıçsoy ve Emrecan Terzi, büyüklerine ikramda bulunan isimler olarak öne çıktı.
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Efeler Ligi'nde play-off finali ilk maçı Halkbank ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak. Halkbank, Galatasaray'ı 2-0 yenerek finale çıktı. Fenerbahçe ise Ziraat Bankkart'ı 3-2 yenerek finale adını yazdırdı. Final serisi 5 maç üzerinden oynanacak ve üç galibiyete ulaşan taraf şampiyon olacak.
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