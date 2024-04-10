Fenerbahçe, Olympiakos maçı için Yunanistan\'a gitti

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Yunanistan'a gitti.
Sarı-lacivertli ekip, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket etti.
Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ile bazı yönetim kurulu üyeleri de kafilede yer aldı.
Teknik direktör İsmail Kartal ile bir futbolcu, saat 18.30'da müsabakanın oynanacağı Karaiskakis Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli ekip, saat 19.00'da yapacağı son antrenmanın ardından Olympiakos karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
Fenerbahçe'de hafif sakatlıkları bulunan Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King, Olympiakos maçının kamp kadrosuna dahil edilmedi.
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Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Ramazan Bayramı yoğunluğu sebebiyle artan trafik akışını denetlemek amacıyla Bandırma girişindeki kontrol noktasında yapılan denetimlere katıldı. Bayram tatilinin başlaması ile birlikte 9 gün sürecek olan Ramazan Bayramı trafiği, Bandırma'da yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, bayramı sevdikleriyle geçirebilmek için yollara düştü ve Bandırma geçiş güzergahında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Zaman zaman trafik, neredeyse durma noktasına geldi. Bu yoğunluk karşısında Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve daha güvenli bir bayram tatili geçirilmesini temin için denetimlerini artırdı. Kaymakam Engin Aksakal da, denetimlere bizzat katılarak sürücüleri bilgilendirdi ve trafik tedbirlerine uyulmasının önemini vurguladı. Kaymakam Aksakal, sürücülere yönelik olarak yaptığı konuşmada, 'Dokuz günlük Ramazan Bayramı münasebetiyle seyahat edecek vatandaşlarımız, sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız için lütfen emniyet kemerinizi takın. Hız limitlerine ve trafik kurallarına uyun' dedi ve tüm görevli personel ile vatandaşların bayramını kutladı.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında yarın deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım, kritik karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı. edavileri süren Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in yanı sıra Alexander Djiku da kafilede yer almadı.
Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik denetimlerini artırdı. Sabuncubeli mevkisinde sürücüleri durdurup bilgilendirme yapan polisler, sürücü ve yolculara kolonya ve bayram şekeri ikram etti. Trafik yoğunluğunun arttığı şehirde her 20 kilometreye 1 ekip düşecek şekilde denetim yapan polisler, bayram süresince günde ortalama 240 ekip ve 525 personelle görev yapıyor.
AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off 5-6 turu ilk maçında Arkas Spor, yarın Spor Toto'yu konuk edecek. İzmir ekibi, galibiyetle sezonu 5. sırada tamamlamayı hedefliyor.
Fenerbahçe'de oynadığı futbol kadar kişiliği ve karakteriyle de unutulmazlar arasına giren Dirk Kuyt, İngiltere'de bir kulüp satın almaya hazırlanıyor. Hangi takımı satın alacaklarını belirleyen ekibin görüşmelerde son aşamaya geldiği öğrenildi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Olympiakos ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Alexander Djiku yer almazken, sakatlıklarını atlatan Fred, İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder kadroda yer aldı.
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