Fenerbahçe, Omar Fayed'i Frosinone'den transfer etti
Fenerbahçe, Mısırlı futbolcu Omar Fayed'in Frosinone ile kalıcı transferini onayladı.
Fenerbahçe, Mısırlı futbolcusu Omar Fayed'in transferi için Frosinone'yle anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan ekibiyle kalıcı transfer konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Fenerbahçe'ye 2023-2024 sezonu başında transfer olan Mısırlı futbolcu, sarı-lacivertli kulüpteki sözleşme sürecinde Sırbistan'ın Novi Pazar, Belçika'nın Beerschot ve Portekiz'in Arouca takımlarında kiralık olarak forma giydi.
Kaynak: AA
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