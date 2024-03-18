Fenerbahçe Opet, Allianz Vero Volley'i ağırlıyor

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, deplasmanda 3-0 kaybettiği eşleşmenin rövanşında yarın İtalyan ekibi Allianz Vero Volley'i ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı Rumen hakem Benone Visan ile Yunan Alexandros Mylokanis yönetecek.
Sarı-lacivertli takım, taraftarı önünde oynayacağı mücadeleyi 3-0 ya da 3-1 kazanması durumunda maçı altın sete taşıyacak.
Allianz Vero Volley, iki set kazanması durumunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen taraf olacak.
Turu geçen ekip, Eczacıbaşı Dynavit-A. Carraro Imoco eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.
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Afyonkarahisar'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Artistik Jimnastik İl Şampiyonluğu, Veysel Eroğlu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri takım halinde Yıldızlarda İl 2.'liği, Küçüklerde İl 4.'lüğü elde etti. Şampiyonada yer alan sporcuların özverili çalışmaları takdirle karşılandı.
Erzurum'da kayakseverler, ramazanın kayak sezonuna denk gelmesi nedeniyle iftardan sonraki zamanlarını aydınlatılmış pistlerde geçiriyor. Palandöken'de bulunan 55 pistte gece kayağı saatleri ramazan için değiştirilerek, kayakseverler 19.30-21.30 saatleri arasında pistlerde kayak yapabiliyor. İftardan sonra Palandöken'e gelen kayakseverlere semaverlerden çay ikram ediliyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, ramazanın Palandöken'de her yıl devam edeceğini belirtti. Kayak merkezindeki tesislerde iftar yapanlar direkt olarak kayağa başlayabiliyor ve günün yorgunluğunu atabiliyorlar. Palandöken'de gece kayağı operasyonu her gün devam ediyor ve misafirler bu uygulamadan memnun kalıyor. Palandöken'de saat 21.30'a kadar kayak yapılabilen Türkiye'deki ilk destinasyon olma özelliği taşıyor.
Kars Atletizm Sahası'nda Anadolu Yıldızlar Ligi Kros Bayrak Yarışmaları ve Atletizm Geliştirme Projesi İl Birinciliği Yarışmaları düzenlendi. Yarışmalara 59'u bayan, 82'si erkek olmak üzere toplam 141 sporcu katıldı. Kategorilerinde ilk 4'e giren sporcular ödüllendirildi.
Samsun'da düzenlenen Okul Sporları Gençler A-B Karate Türkiye finallerinde, Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü sporcusu ve Tavşanlı 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğrencisi Asiye Irmak Atılgan, Gençler B Kız Kata kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.
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Elazığ Amatör Küme U14 Ligi'nde şampiyon olan Yolspor, Diyarbakır'da oynadığı grup maçlarında da şampiyon olarak 2. Kademeye yükseldi. Türkiye Şampiyonası'nda finalde Adıyaman Uğurspor'u yenerek şampiyon olan Yolspor, Elazığ'ı 2. kademe maçlarında temsil edecek.
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