Fenerbahçe Opet, Allianz Vero Volley'i ağırlıyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Opet, Allianz Vero Volley'i ağırlıyor

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İtalyan ekibi Allianz Vero Volley'i Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda ağırlayacak. Sarı-lacivertli takım, taraftarı önünde oynayacağı mücadeleyi 3-0 ya da 3-1 kazanması durumunda maçı altın sete taşıyacak.

18.03.2024 11:50  Güncelleme: 11:51
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, deplasmanda 3-0 kaybettiği eşleşmenin rövanşında yarın İtalyan ekibi Allianz Vero Volley'i ağırlayacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Rumen hakem Benone Visan ile Yunan Alexandros Mylokanis yönetecek.

Sarı-lacivertli takım, taraftarı önünde oynayacağı mücadeleyi 3-0 ya da 3-1 kazanması durumunda maçı altın sete taşıyacak.

Allianz Vero Volley, iki set kazanması durumunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen taraf olacak.

Turu geçen ekip, Eczacıbaşı Dynavit-A. Carraro Imoco eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet, Allianz Vero Volley'i ağırlıyor - Son Dakika

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