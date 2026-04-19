Fenerbahçe Opet Avrupa'da Şampiyon

19.04.2026 23:07
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamladı.

İspanya'nın Zaragoza kendinde düzenlenen 6'lı final organizasyonuna yarı finalden katılmaya hak kazanan Fenerbahçe Opet, bu turda İspanya'nın Spar Girona takımını 76-59 yenerek adını finale yazdırdı ve Galatasaray Çağdaş Faktoring ile eşleşti.

Türk finalinde Galatasaray'ı 68-55'lik skorla geçen sarı-lacivertliler, böylece tarihinde 3. kez Avrupa'nın kulüpler düzeyinde "bir numaralı" organizasyonunda zirveye çıktı.

Sarı-lacivertli takım, bu sezon organizasyonda oynadığı 16 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşadı.

Lige ve Avrupa'ya damga vurdu

Fenerbahçe Opet, bu sezon Türkiye ve Avrupa'da büyük başarı elde etti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni namağlup şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Opet, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da mutlu sona ulaştı.

Son olarak Avrupa Ligi kupasını da müzesine götüren sarı-lacivertliler, bu sezon 4. kez kupa sevinci yaşamış oldu.

Avrupa'da 3. kupa

Fenerbahçe Opet, 7 kez final oynadığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3. kez şampiyon oldu.

Sarı-lacivertli ekip, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında üst üste 2 kez şampiyonluk ipini göğüslemişti.

2025-2026 sezonunda oynanan Türk finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 mağlup eden sarı-lacivertliler, böylece tarihinde 3. kez Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçe, 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise ikincilikle yetindi.

Geçen sezonun yanı sıra 2021 ve 2016'daki organizasyonları 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe Opet, 2015 ve 2012'de de 4. oldu.

Başantrenör Mendez, Avrupa'da 4. kez mutlu sona ulaştı

Fenerbahçe Opet'te İspanyol çalıştırıcı Miguel Mendez, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki 4. şampiyonluğunu yaşadı.

Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımıyla kadın basketbolunun "bir numaralı" organizasyonunda üç kez üst üste (2017-2018, 2018-2019 ve 2020-2021) şampiyon olan Mendez, 2025-2026 sezonunda da Fenerbahçe Opet'i şampiyonluğa taşıyarak 4 kez mutlu sona ulaştı.

Ayrıca Mendez'in 2 FIBA Kadınlar Süper Kupa, 3 İtalya Ligi, 2 İtalya Kupası, 4 İtalya Süper Kupası, 2 İspanya Kupası ve 4 Rusya Ligi şampiyonluğunun yanı sıra sarı-lacivertliler ile yaşadığı 2 Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve birer Türkiye Kupası ile Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Türk kadın basketbolunun Avrupa'da 10. kupası

Türk kadın basketbolu, Fenerbahçe Opet'in Avrupa Ligi şampiyonluğu ile kulüpler düzeyinde Avrupa'da 10. kupasını kaldırdı.

Avrupa'da Fenerbahçe 5, Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi ile ÇBK Mersin ise birer kez kupaya ulaştı.

Türk kadın basketbolunun Avrupa'da kazandığı kupalar şöyle:

YılTakımKupa
2026Fenerbahçe

 FIBA Avrupa Ligi
2026

ÇBK Mersin

FIBA Avrupa Kupası

2024

Fenerbahçe

FIBA Süper Kupa

2024

Fenerbahçe

FIBA Avrupa Ligi

2023

Fenerbahçe

FIBA Süper Kupa

2023

Fenerbahçe

FIBA Avrupa Ligi

2018

Galatasaray

FIBA Avrupa Kupası

2017

Yakın Doğu Üniversitesi

FIBA Avrupa Kupası

2014

Galatasaray

FIBA Avrupa Ligi

2009

Galatasaray

FIBA Avrupa Kupası

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar EuroLeague finalinde Galatasaray’ı 68-55 yenen Fenerbahçe, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
