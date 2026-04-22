Fenerbahçe Opet, Avrupa Ligi Şampiyonluğunu Kutladı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ni üçüncü kez kazanan Fenerbahçe Opetli oyuncular, sarı-lacivertli taraftarlarla buluştu.

Chobani Stadyumu'nda yer alan Fenerium Maraton mağazasında gerçekleştirilen imza törenine oyunculardan Alperi Onar, Tilbe Şenyürek, Meltem Avcı Yılmaz, Olcay Çakır Turgut, Ayşe Yılmaz, Tuana Vural ve Emma Meesseman katıldı.

Yönetim kurulu üyesi Ufuk Şansal, genel menajer Arzu Özyiğit ve takım menajeri Derin Yener'in de katıldığı organizasyonda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi kupası da yer aldı.

Hatıra fotoğrafı çektiren oyuncular, taraftarların formalarını imzaladı.

Etkinlik, oyuncuların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.