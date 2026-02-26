Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women Yarı Final Play-In ikinci maçında Spar Girona'ya konuk oldu. Serinin ilk maçını İstanbul'da 87-69 kazanan temsilcimiz, İspanya'da oynanan rövanş maçından da 58-65 galip ayrılarak seride durumu 2-0'a getirdi ve Altılı Final'de doğrudan yarı finale yükseldi.
Iliana Rupert rövanşta kaydettiği 21 sayıyla maçın skoreri olurken; Kayla McBride 17, Emma Meesseman da 12 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.
Kadınlar EuroLeague'de 6'lı final, 15-19 Nisan 2026 tarihlerinde İspanya'nın Zaragoza kentinde gerçekleştirilecek. Fenerbahçe Opet doğrudan adını Final Four'a yazdırırken, yarı finaldeki rakibi play-in maçlarının ardından belli olacak. Çeyrek finaller 15 Nisan'da, yarı finaller 17 Nisan'da, final mücadelesi ise 19 Nisan'da oynanacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Opet EuroLeague'de Final Four'a Yükseldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?