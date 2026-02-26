Fenerbahçe Opet EuroLeague'de Final Four'a Yükseldi - Son Dakika
Fenerbahçe Opet EuroLeague\'de Final Four\'a Yükseldi
26.02.2026 00:09
Fenerbahçe Opet, Spar Girona'yı iki maçta da yenerek EuroLeague Women'da Final Four'a adını yazdırdı.

FENERBAHÇE Opet, İspanya temsilcisi Spar Girona'ya iki maçta da üstünlük kurdu ve EuroLeague Women'da adını üst üste altıncı, toplamda 12'inci kez Final Four'a yazdırdı.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women Yarı Final Play-In ikinci maçında Spar Girona'ya konuk oldu. Serinin ilk maçını İstanbul'da 87-69 kazanan temsilcimiz, İspanya'da oynanan rövanş maçından da 58-65 galip ayrılarak seride durumu 2-0'a getirdi ve Altılı Final'de doğrudan yarı finale yükseldi.

Iliana Rupert rövanşta kaydettiği 21 sayıyla maçın skoreri olurken; Kayla McBride 17, Emma Meesseman da 12 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Kadınlar EuroLeague'de 6'lı final, 15-19 Nisan 2026 tarihlerinde İspanya'nın Zaragoza kentinde gerçekleştirilecek. Fenerbahçe Opet doğrudan adını Final Four'a yazdırırken, yarı finaldeki rakibi play-in maçlarının ardından belli olacak. Çeyrek finaller 15 Nisan'da, yarı finaller 17 Nisan'da, final mücadelesi ise 19 Nisan'da oynanacak.

Kaynak: DHA

00:10
