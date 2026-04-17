Fenerbahçe Opet Finale Yükseldi

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague yarı final maçında karşılaştığı İspanya temsilcisi Spar Girona'yı 76-59 yenerek adını 7. kez finale yazdırdı.
Salon: Principe Felipe
Fenerbahçe: Gabby Williams 16, Emma Meesseman 14, Sevgi Uzun 10, Breanna Stewart 3, Julie Allemand 12, Iliana Rupert 12, Olcay Çakır Turgut 6, Şerife Alperi Onar 3
Başantrenör: Miguel Mendez
Girona: Klara Lundquist 16, Juste Jocyte 5, Mariam Coulibaly 8, Laura Quevedo 1, Carolina Guerrero Alcantara 8, Chloe Louise Bibby 16, Ainhoa Lopez Rodriguez 2, Lola Pendande 3, Berta Ribas Bosch
Başantrenör: Roberto Iniguez
1. Periyot: 12-17
Devre: 37-27
3. Periyot: 54-40
