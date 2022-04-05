Fenerbahçe Opet ile VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın karşılaşacak - Son Dakika
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Fenerbahçe Opet ile VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın karşılaşacak

05.04.2022 11:04
Fenerbahçe Opet ile VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın karşılaşacak

Voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk derbisi yarın oynanacak.

Voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk derbisi yarın oynanacak.

Fenerbahçe Opet ile VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final rövanş maçında yarın karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport 2'den canlı olarak yayımlanacak.

Müsabakayı, İsviçre'den Vladimir Simonovic ile Türkiye'den Erdal Akıncı hakem ikilisi yönetecek.

VakıfBank, yarı finalin ilk maçında Fenerbahçe Opet'i 3-1 yenmişti.

Rakibine karşı her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kuracak ekip, finale yükselecek.

Her iki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği olması halinde altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak altın seti kazanan ekip, finalde mücadele etme hakkı yakalayacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet ile VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın karşılaşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Opet ile VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın karşılaşacak - Son Dakika
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