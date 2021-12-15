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Fenerbahçe Opet, Imoco Volley'e 3-0 mağlup oldu - Son Dakika

Fenerbahçe Opet, Imoco Volley'e 3-0 mağlup oldu

15.12.2021 20:16
Fenerbahçe Opet, Imoco Volley'e 3-0 mağlup oldu

SALON: AnkaraHAKEMLER: Vladimir Oleynik (Rusya), Vlastimil Kovar (Çekya)IMOCO VOLLEY: Robin de Kruijf, Joanna Wolosz, Kathryn Plummer, Raphaela Folie, Paola Egonu, Megan Courtney (Lara Caravello, Bozana Butigan, Monica de Gennaro, Giorgia Frosini, Giulia Gennari)FENERBAHÇE OPET: Meliha...

SALON: Ankara

HAKEMLER: Vladimir Oleynik (Rusya), Vlastimil Kovar (Çekya)IMOCO VOLLEY: Robin de Kruijf, Joanna Wolosz, Kathryn Plummer, Raphaela Folie, Paola Egonu, Megan Courtney (Lara Caravello, Bozana Butigan, Monica de Gennaro, Giorgia Frosini, Giulia Gennari)FENERBAHÇE OPET: Meliha İsmailoğlu, Mina Popovic, Anna Lazareva, Arina Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Gizem Özge, Dicle Nur Babat, Oliviera Menezes)SETLER: 25-12, 25-23, 25-23SÜRE: 19', 26', 25' (70 dakika)FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu ilk maçında Fenerbahçe Opet, İtalyan ekibi Imoco Volley'e 12-25, 23-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.İlk sette Fenerbahçe Opet, Imoco Volley'den Egonu'nun 9 sayısına engel olamadı. Hücumda sayı üretmekte zorlanan sarı-lacivertli ekip, defansta top çıkarmakta zorlanınca seti 25-12 kaybetti.İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. Farkı açmaya başlayan Imoco Volley'i 15-15'te yakalayan Fenerbahçe Opet, Oliviera'nın sayısıyla sette ilk kez öne geçti: 17-18. Servis noktasına gelen Egonu etkili toplarla farkı 1'e indirdi 19-20. Setin son diliminde az hata ile oynayan İmoco Volley 25-23 seti alarak maçta 2-0 öne geçti.Fenerbahçe Opet, üçüncü sete iyi başlasa da İmoco Volley'in bloklarıyla setten düştü. Karşılıklı sayılarla geçen sette daha az hata yapan misafir takım bu seti de 25-23 alarak maçı 3-0 kazandı.Fenerbahçe Opet, gruptaki 2'nci maçında yarın saat 18.30'da Dentil Praia Clube ile karşı karşıya gelecek.

- Ankara
Fenerbahçe Opet, Imoco Volley'e 3-0 mağlup oldu
Fenerbahçe Opet, Imoco Volley'e 3-0 mağlup oldu
Fenerbahçe Opet, Imoco Volley'e 3-0 mağlup oldu
Fenerbahçe Opet, Imoco Volley'e 3-0 mağlup oldu
Fenerbahçe Opet, Imoco Volley'e 3-0 mağlup oldu
Fenerbahçe Opet, Imoco Volley'e 3-0 mağlup oldu
Fenerbahçe Opet, Imoco Volley'e 3-0 mağlup oldu
Fenerbahçe Opet, Imoco Volley'e 3-0 mağlup oldu
Fenerbahçe Opet, Imoco Volley'e 3-0 mağlup oldu
Fenerbahçe Opet, Imoco Volley'e 3-0 mağlup oldu
Fenerbahçe Opet, Imoco Volley'e 3-0 mağlup oldu
Fenerbahçe Opet, Imoco Volley'e 3-0 mağlup oldu
Fenerbahçe Opet, Imoco Volley'e 3-0 mağlup oldu
Fenerbahçe Opet, Imoco Volley'e 3-0 mağlup oldu
Fenerbahçe Opet, Imoco Volley'e 3-0 mağlup oldu

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Ankara, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet, Imoco Volley'e 3-0 mağlup oldu - Son Dakika Spor


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