Fenerbahçe Opet'in Stuttgart maçının biletleri tükendi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Opet'in Stuttgart maçının biletleri tükendi

Fenerbahçe Opet\'in Stuttgart maçının biletleri tükendi

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın Almanya ekibi Allianz MTV Stuttgart ile yapacağı CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçının biletleri kısa sürede tükendi. Stuttgart Genel Direktörü Aurel Irion, taraftarların büyük ilgi gösterdiğini ve bu talebi beklediklerini belirtti.

14.02.2024 16:31
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın Almanya ekibi Allianz MTV Stuttgart ile 20 Şubat Salı günü deplasmanda yapacağı CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçının biletleri kısa sürede tükendi.

Alman basınında yer alan haberde, taraftarların gelecek hafta oynanacak Allianz MTV Stuttgart-Fenerbahçe Opet karşılaşmasına büyük ilgi gösterdiği ve biletlerin satışa çıktıktan birkaç saat sonra tükendiği belirtildi.

Haberde görüşlerine yer verilen Stuttgart Genel Direktörü Aurel Irion, "Bu elbette harika ama böyle bir talep bekliyorduk. Taraftarlarımızın Şampiyonlar Ligi için heyecanlı olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Allianz MTV Stuttgart, maçlarını yaklaşık 2 bin 250 kişilik kapasiteye sahip SCHARRena'da oynuyor.

Kaynak: AA

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