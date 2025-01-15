Fenerbahçe Opet Kadınlar Euroleague\'de Namağlup Devam Ediyor

Spor

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Euroleague Kadınlar İkinci Tur F Grubu dördüncü maçında ZVVZ USK Praha'yı 63-54'lük skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, grupta liderliğine devam ederek bu sezonki namağlup unvanını korudu.

Salon: Kralovka Arena

Hakemler: Cecilia Montgomery-Toth (Macaristan), Viola Györgyi (Norveç), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya)

ZVVZ USK Prag: Ayayi 11, Jones 12, Cazorla 8, Vorackova 6, Magbegor 4, Vyoralova 5, Emese Hof 8, Andelova

Fenerbahçe Opet: Emma Meesseman 19, Williams 7, Allemand 5, Sabally 4, Atkins 4, Sevgi Uzun 6, Şerife Alperi Onar 8, Badiane 5, Tina Charles 2, Olcay Çakır Turgut 3

1. Periyot: 18-12 (ZVVZ USK Praha lehine)

Devre: 34-35 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 45-50 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL