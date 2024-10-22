Fenerbahçe Opet, KGHM ile Deplasmanda Karşılaşıyor

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Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta maçında yarın deplasmanda Polonya temsilcisi KGHM ile karşı karşıya gelecek.

Polkowice'deki Şehir Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Ligdeki ilk iki maçını kazanan Fenerbahçe Opet, grupta lider durumda bulunuyor.

Yaptığı müsabakalarda bir galibiyet ve bir mağlubiyet yaşayan KGHM ise averajla üçüncü sırada yer alıyor.