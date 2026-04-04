Fenerbahçe Opet Shampiyon! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe Opet Shampiyon!

04.04.2026 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sevgi Uzun, namağlup sezonu ve 3-0'lık seriyi kutlayarak EuroLeague için hazırlanacaklarını belirtti.

FENERBAHÇE Opet forması giyen Sevgi Uzun, "Gerçekten çok şanssızlıkların olduğu bir sene geçirdik. Sakatlıklarımız, eksiklerimiz vardı maalesef. Ama her durumda sahaya çıkarak mücadele etmeyi bildik. Namağlup, unutamayacağımız bir sene oldu. Seriyi de savaşarak, mücadele ederek 3-0 bitirdiğimiz için gururluyuz. Şampiyonluğu aldığımız için de gururluyuz. Önümüzde EuroLeague serüveni var" dedi.

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 87-76 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Opet'in 28 yaşındaki basketbolcusu Sevgi Uzun açıklamalarda bulundu. Seriyi 3-0 kazanarak şampiyon oldukları için gururlu ve mutlu olduklarını belirten Sevgi Uzun, "Tabii çok mutluyuz, gururluyuz. Gerçekten çok şanssızlıkların olduğu bir sene geçirdik. Sakatlıklarımız, eksiklerimiz vardı maalesef. Ama her durumda sahaya çıkarak mücadele etmeyi bildik. Namağlup, unutamayacağımız bir sene oldu. Seriyi de savaşarak, mücadele ederek 3-0 bitirdiğimiz için gururluyuz. Şampiyonluğu aldığımız için de gururluyuz. Önümüzde EuroLeague serüveni var. Bunu kısa bir şekilde kutlayarak EuroLeague için hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY İDDİALI BİR EKİP'

EuroLeague finalinde de Galatasaray ile karşılaşma ihtimalleri olduğunun hatırlatılması üzerine Sevgi Uzun, "Galatasaray çok iddialı bir ekip. Bu serinin kolay olmayacağının da farkındaydık. Serinin 3-0'a rağmen ne kadar zor olduğu ortadaydı zaten. Önümüzde çok ciddi bir 14 gün olduğunun farkındayız. İdmanlar yaparak Final-Four'a hazırlanacağız. Final Four'u garantiledik. Hazırlanıp rakibimizi bekleyeceğiz. Umarım istediğimiz gibi geçer ve şampiyonluğu alırız" sözlerini sarf etti.

Kendi performansını değerlendiren ve takım olmaya vurgu yapan 28 yaşındaki basketbolcu, "Kendim için çok mutlu ve gururluyum. Takımın bana ihtiyacı olduğu her zaman hazır olmak isteyen biriyim. Bu seride de koçumun verdiği güvenle böyle bir mücadele verdiğim için mutluyum. Ama tabii ki takım arkadaşlarım olmadan ne bir şampiyonluğun ne bir ödülün önemi yok. O yüzden asıl teşekkür onlara. Mutluyum" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Sevgi Uzun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet Shampiyon! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 08:43:53. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Opet Shampiyon! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.