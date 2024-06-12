Fenerbahçe Opet, Stefano Lavarini ile Yollarını Ayırdı

Spor

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Stefano Lavarini ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Opet, 2023-24 sezonunda görev yapan başantrenör Stefano Lavarini'ye emekleri için teşekkür etti ve bundan sonraki kariyerini başarı diledi.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023-24 sezonunda Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörlük görevini üstelenen Stefano Lavarini ile yollarımız ayrılmıştır.

Sarı Melekler ile birlikte 2023-24 sezonunda kazandığımız AXA Sigorta Kupa Voley ve Sultanlar Ligi Şampiyonluğumuzda takımımızın Başantrenörlüğünü yapan Stefano Lavarini'ye, bugüne kadarki tüm emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."