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Fenerbahçe Opet'te 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Fenerbahçe Opet'te 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

29.01.2022 19:50
Fenerbahçe Opet'te 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 5 sporcu ve 3 teknik personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 5 sporcu ve 3 teknik personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımıza kontrol amaçlı yapılan Kovid-19 testleri sonucunda toplamda 5 sporcu ve 3 teknik personelimizin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkmıştır. Sporcularımızın ve teknik personellerimizin izolasyon ve tedavi süreçleri devam etmektedir." denildi.

Fenerbahçe Opet'in Misli.com Sultanlar Ligi'nde yarın Sarıyer Belediyespor ile deplasmanda yapması gereken karşılaşma, Kovid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet'te 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Opet'te 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika
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