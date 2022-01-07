Fenerbahçe Opet'te bir sporcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımının kontrol amaçlı yapılan Kovid-19 testi sonucunda bir sporcunun daha testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet takımımıza bugün kontrol amaçlı yapılan Kovid-19 testi sonucunda, bir sporcumuzun test sonucu daha pozitif sonuçlanmıştır." denildi.
Fenerbahçe Opet'te dün de 2 oyuncunun testi pozitif sonuçlanmıştı.
Açıklamada, 3 sporcunun izolasyon ve tedavi süreçlerinin devam ettiği aktarıldı.
Kaynak: AA
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