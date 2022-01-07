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Fenerbahçe Opet'te bir sporcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Fenerbahçe Opet'te bir sporcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

07.01.2022 16:49
Fenerbahçe Opet'te bir sporcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımının kontrol amaçlı yapılan Kovid-19 testi sonucunda bir sporcunun daha testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımının kontrol amaçlı yapılan Kovid-19 testi sonucunda bir sporcunun daha testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet takımımıza bugün kontrol amaçlı yapılan Kovid-19 testi sonucunda, bir sporcumuzun test sonucu daha pozitif sonuçlanmıştır." denildi.

Fenerbahçe Opet'te dün de 2 oyuncunun testi pozitif sonuçlanmıştı.

Açıklamada, 3 sporcunun izolasyon ve tedavi süreçlerinin devam ettiği aktarıldı.

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OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet'te bir sporcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Opet'te bir sporcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika
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