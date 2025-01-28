Fenerbahçe Opet, Valencia Basket\'i Mağlup Ederek Grubunu Lider Tamamladı

Spor

SALON: Pabellon Fuente de San Luis

HAKEMLER: Cecilia Montgomery-Toth, Paulina Karolina Gajdosz, Silvia Marziali

VALENCIA BASKET: Iagupova 10, Turner 2, Torrens 8, Fingall 3, Alexander 6, Fiebich 14, Vitola 8, Broncano 3, Florez 17, Jelenc, Mavunga

FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 6, Atkins 7, Williams 18, Meesseman 14, Milic 7, Sabally 10, Allemand 15, Badiane 5, Charles 6, Lekovic

1'İNCİ PERİYOT: 14-29

DEVRE: 31-59

3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-73

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2'nci Tur F Grubu 6'ncı ve son maçında deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımını 88-71 mağlup ederek grubunu namağlup lider tamamladı. Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe'de 18 sayı üreten Gabby Williams oldu.