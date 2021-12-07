Fenerbahçe Opet ve Türk Hava Yolları, CEV Şampiyonlar Ligi sınavında

Türk Hava Yolları ise C Grubu'nda saat 18.00'de başlayacak mücadelede Rus takımı Dinamo Moskova 'yı Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda konuk edecek.

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