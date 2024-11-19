Fenerbahçe Opet Zaragoza'ya Konuk Oluyor

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu beşinci haftasında yarın İspanya'nın Casademont Zaragoza takımına konuk olacak.
Pabellon Principe Felipe'de oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertliler, grupta son olarak geçtiğimiz hafta Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM ekibini 95-75 yendi.
Grupta oynadığı 4 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe Opet, haftaya liderlik koltuğunda giriyor. 3 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunan İspanyol ekibi ise 2. basamakta yer alıyor.
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