Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı açıkladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı açıkladı

01.07.2022 16:11
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı açıkladı

Fenerbahçe, transferi için Hull City ile daha önce prensip anlaşmasına varıldığını açıkladığı Ozan Tufan'ın İngiliz ekibine transferinin tamamlandığını duyurdu.

Fenerbahçe, transferi için Hull City ile daha önce prensip anlaşmasına varıldığını açıkladığı Ozan Tufan'ın İngiliz ekibine transferinin tamamlandığını duyurdu.

Yeni sezon öncesinde kamp çalışmaları için Avusturya'ya giden Fenerbahçe'de transfer harekatı da devam ediyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde Ozan Tufan'ın Hull City'e transferi için prensip anlaşmasına varıldığını, milli futbolcunun sağlık kontrolleri için İngiltere'ye gideceğini açıklamıştı. 27 yaşındaki oyuncunun Hull City'e transferinin tamamlandığı açıklandı. Ozan Tufan, Hull City ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.Öte yandan İngiliz kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir aile, bir rüya. Hoş geldin Ozan" ifadeleri kullanıldı.


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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Ozan Tufan, Avusturya, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı açıkladı - Son Dakika

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