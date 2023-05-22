Fenerbahçe, önümüzdeki sezon forvet hattını sil baştan yeniliyor. Enner Valencia, Serdar Dursun, Joshua King ve Joao Pedro ile devam etme konusunda istekli olmayan Sarı-Lacivertliler, yeni listesini oluşturdu.
La Gazzetta dello Sport'ta çıkan habere göre; Fenerbahçe, Milan ile Divock Origi'nin bonservisini almak için görüşmelere başladı. Origi'yi gözden çıkartan İtalyan ekibinin, tecrübeli forvetin maaş yükünden kurtulmak istiyor.
Divock Origi'ye Fenerbahçe'nin yanı sıra İngiliz ekibi West Ham United'ın da talip olduğu belirtildi. Milan'ın 6-7 milyon euro civarında bir bonsevis bedeli beklediği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin forveti Michy Batshuayi ile Belçika Milli Takımı'nda forma giyen Origi, ülkesi adına çıktığı 32 karşılaşmada 3 gol attı. Daha önce Liverpool, Lille, Wolfsburg gibi takımlarda da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, yardımcı forvet ve kanat forvet olarak da görev yapabiliyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe pazarlık masasına oturdu! Batshuayi'nin yanına vatandaşı Origi geliyor - Son Dakika