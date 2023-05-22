Fenerbahçe pazarlık masasına oturdu! Batshuayi'nin yanına vatandaşı Origi geliyor

Fenerbahçe, önümüzdeki sezon forvet hattını sil baştan yeniliyor. Enner Valencia, Serdar Dursun, Joshua King ve Joao Pedro ile devam etme konusunda istekli olmayan Sarı-Lacivertliler, yeni listesini oluşturdu.

İLK SIRADA ORIGI VAR

La Gazzetta dello Sport'ta çıkan habere göre; Fenerbahçe, Milan ile Divock Origi'nin bonservisini almak için görüşmelere başladı. Origi'yi gözden çıkartan İtalyan ekibinin, tecrübeli forvetin maaş yükünden kurtulmak istiyor.

İNGİLİZ EKİBİ DE PEŞİNDE

Divock Origi'ye Fenerbahçe'nin yanı sıra İngiliz ekibi West Ham United'ın da talip olduğu belirtildi. Milan'ın 6-7 milyon euro civarında bir bonsevis bedeli beklediği ifade edildi.

BATSHUAYI'NIN VATANDAŞI

Fenerbahçe'nin forveti Michy Batshuayi ile Belçika Milli Takımı'nda forma giyen Origi, ülkesi adına çıktığı 32 karşılaşmada 3 gol attı. Daha önce Liverpool, Lille, Wolfsburg gibi takımlarda da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, yardımcı forvet ve kanat forvet olarak da görev yapabiliyor.