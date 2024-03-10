Fenerbahçe, Pendikspor maçında 6 değişiklik yaptı

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadıkları Union Saint- Gilloise maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2'si zorunlu 6 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada son maçta ilk 11'de oynayan Çağlar Söyüncü'yü sakatlığı, İsmail Yüksek'i ise cezası nedeniyle kadroya alamadı.

62 yaşındaki çalıştırıcı, Brigt Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski ve Michy Batshuayi ise yedek soyundurdu.

İsmail Kartal, bu isimlerin yerine ise Mert Müldür, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Mert Hakan Yandaş ve Edin Dzeko'yu 11'de değerlendirdi.

Pendikspor karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'dan kurdu. Orta sahakada Rade Krunic ve Fred Rodrigues yer alırken, hücumda Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Dusan Tadic şans buldu. Kartal, gol yollarında ise yine Edin Dzeko'ya güvendi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, İrfan Can Kahveci, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi, Miha Zajc, Sebastian Syzmanski, Muhammet Zeki Dursun, Sedar Dursun ve Yusuf Akçiçek ise yedek soyundu.

5 eksik

Fenerbahçe, Siltaş Yapı Pendikspor karşısında 5 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı İsmail Yüksek'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao ve Joshua King kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra ağrıları bulunan Leonardo Bonucci de kadroya alınmadı.

Oosterwolde stoperde

Fenerbahçe'nin Hollandalı genç oyuncusu Jayden Oosterwolde, müsabakaya stoper pozisyonunda başladı.

Sezon başından beri hem sol bekte hem de stoperde etkili bir performans ortaya koyan 22 yaşındaki oyuncu, Union Saint-Gilloise maçına sol bekte başlamış ve Çağlar'ın yaşadığı sakatlığın ardından mücadelenin kalan bölümünde stoper oynamıştı.

Savunmadaki performansıyla yine dikkatleri üzerine çeken Oosterwolde, takımının 2. golüne de imza atmayı başarmıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal, stoper oyuncusu Alexander Djiku'yu yedek soyundurduğu Pendikspor maçında, bu bölgede Oosterwolde'ye görev verdi.

İrfan Can Kahveci kadroya alındı

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan İrfan Can Kahveci, Siltaş Yapı Pendikspor maçının kadrosuna dahil edildi.

Sakatlığını atlattıktan sonra çalışmalarını bireysel sürdüren milli oyuncu, son idmanda ise takımla çalışmıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal, tecrübeli oyuncuyu önemli müsabakada yedek soyundurdu.

Krunic, 2 maç sonra 11'e döndü

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Rade Krunic, 2 maç aranın ardından ilk 11'e geri döndü.

Transferi uzun süre konuşulan ve kadroya katıldıktan sonra performansıyla eleştiriler alan Krunic, Hatayspor ve Union Saint-Gilloise maçlarında yedek kalmıştı.

İlk 11'deki son maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 kazanılan MKE Ankaragücü karşısında oynayan Krunic, Pendikspor müsabakasına da 11'de başladı.

Montella da maçı izledi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı yerinde takip etti.

Montella'ya, yardımcı antrenör Selçuk Şahin ve atletik performans antrenörü Pierpaolo Polino da eşlik etti.