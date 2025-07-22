Fenerbahçe, Portekiz\'de Antrenman Yaptı

Yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe, günün tek antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; salonda kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel çalışmalar ve dar alanda yaptığı çift kale maçlarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın akşam Al-Ittihad Club ile hazırlık maçında karşılaşacak. Estadio Municipal de Portimao'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. - İSTANBUL
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