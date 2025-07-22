Fenerbahçe, Portekiz'de Antrenman Yaptı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Portekiz'de Antrenman Yaptı

Fenerbahçe, Portekiz\'de Antrenman Yaptı
22.07.2025 22:56
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz'de akşam saatlerinde antrenman yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe, günün tek antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; salonda kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel çalışmalar ve dar alanda yaptığı çift kale maçlarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın akşam Al-Ittihad Club ile hazırlık maçında karşılaşacak. Estadio Municipal de Portimao'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Portekiz, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Portekiz'de Antrenman Yaptı - Son Dakika

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