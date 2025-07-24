Fenerbahçe, Portekiz\'de Antrenmana Devam Ediyor

Yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe, günün tek antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Dün akşam Al Ittihad ile oynanan hazırlık maçında 45 dakika ve üzeri süre alan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Öte yandan Teknik Direktör Jose Mourinho, antrenmanda teknik, idari ve sağlık ekibi ile fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL