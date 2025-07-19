Fenerbahçe, Portekiz\'de Antrenmanlara Devam Ediyor

Yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe, günün tek antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık yapılan idman; salonda kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas hareketleri yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel çalışmalar ve dar alan yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın akşam UD Leiria ile hazırlık maçında karşılaşacak. Estadio Municipal de Albufeira'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. - İSTANBUL