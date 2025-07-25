Fenerbahçe, Portekiz\'de Antrenmanlara Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe, günün tek antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL