Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe, günün tek antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Portekiz'de Antrenmanlara Devam Ediyor - Son Dakika
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