Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.
Dün akşam UD Leiria ile oynanan hazırlık maçında 60 dakika ve üzeri oynayan oyuncular günü rejenerasyon ve aktif dinlenme ile geçirdi.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Portekiz'de Antrenmanlarına Devam Ediyor - Son Dakika
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