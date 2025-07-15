Fenerbahçe Portekiz'de Kamp Yapıyor

2025-2026 sezonu hazırlıklarını kapsamında Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas çalışmasıyla süren idmanın dar alanda çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, çalışmalarını akşam saatlerinde ilk 15 dakikası basına açık yapacağı günün ikinci idmanıyla sürdürecek.