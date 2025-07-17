Yeni sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Portimonense ile karşı karşıya geldi. Portimao Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20 ve 62. dakikalarda yıldız oyuncusu Sebastian Szymanski kaydetti. Portimnense'nin tek golünü ise 90+1'de Tamble Monteiro attı.
Fenerbahçe'de yeni transfer Archie Brown, Sarı-lacivertli takımda ilk maçına çıktı. Jhon Duran ise maç kadrosunda yer almadı.
Sarı lacivertliler, Portekiz kampının ikinci hazırlık maçında 20 Temmuz Pazar günü Uniao Leiria ile karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Portimonense'yi Szymanski'nin golleriyle mağlup etti - Son Dakika
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