Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda bu sezon Arda Güler'in 10 numaralı formayı terleteceği duyuruldu.
Avrupa maçlarında 25 numaralı formayı giyen genç oyuncunun, Süper Lig için Türkiye Futbol Federasyonu'na verilen listeye göre 10 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.
10 numarayı alması beklenen Joao Pedro, yeni sezonda 20 numaralı formayı giyecek. Yeni sezonda sarı-lacivertlilerde takıma yeni katılan Alioski 6, Luan Peres 28 ve Tiago Çukur'un da 58 numarayı giyeceği kaydedildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe resmen duyurdu! 10 numaralı forma Arda Güler'e verildi - Son Dakika