Fenerbahçe resmen duyurdu! 10 numaralı forma Arda Güler'e verildi - Son Dakika
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Fenerbahçe resmen duyurdu! 10 numaralı forma Arda Güler'e verildi

08.08.2022 16:55
Fenerbahçe resmen duyurdu! 10 numaralı forma Arda Güler'e verildi

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in ayrılığı sonrası boşa çıkan 10 numaralı formanın yeni sahibi Arda Güler oldu. Sarı lacivertliler, Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Jorge Jesus'un 17 yaşındaki genç yetenekle beraber verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda bu sezon Arda Güler'in 10 numaralı formayı terleteceği duyuruldu.

Avrupa maçlarında 25 numaralı formayı giyen genç oyuncunun, Süper Lig için Türkiye Futbol Federasyonu'na verilen listeye göre 10 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

JOAO PEDRO 20 NUMARAYI ALDI

10 numarayı alması beklenen Joao Pedro, yeni sezonda 20 numaralı formayı giyecek. Yeni sezonda sarı-lacivertlilerde takıma yeni katılan Alioski 6, Luan Peres 28 ve Tiago Çukur'un da 58 numarayı giyeceği kaydedildi.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe resmen duyurdu! 10 numaralı forma Arda Güler'e verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe resmen duyurdu! 10 numaralı forma Arda Güler'e verildi - Son Dakika
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