Fenerbahçe Rodrigo Becao transferi için İstanbul'a geldi

Sarı-lacivertlilerin uzun süredir gündeminde olan yıldız futbolcu Rodrigo Becao, transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geldi.

4 YILLIK İMZA ATACAK

Fenerbahçe, kontratının son senesindeki oyuncu için Udinese'ye 9 milyon Euro ödeyecek. Brezilyalı savunmacı, 1.8 milyon Euro garanti ücret üzerinden dört yıllık imza atacak.

SAVUNMANIN BEL KEMİĞİ OLACAK

Geçtiğimiz günlerde deneyimli çalıştırıcı İsmail Kartal'ın takıma katılacağını açıkladığı Rodrigo Becao, sarı-lacivertli takımda savunmanın bel kemiği olacak.

3 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon ligde 28 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 2 gol, 1 asist üreten aşrılı savunmacı, Avrupa kariyerinde CSKA Moskova ve Udinese'de forma giydi.