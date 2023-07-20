Fenerbahçe Rodrigo Becao transferi için İstanbul'a geldi

Sarı-lacivertlilerin uzun süredir gündeminde olan yıldız futbolcu Rodrigo Becao, transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe, kontratının son senesindeki oyuncu için Udinese'ye 9 milyon Euro ödeyecek. Brezilyalı savunmacı, 1.8 milyon Euro garanti ücret üzerinden dört yıllık imza atacak.
Geçtiğimiz günlerde deneyimli çalıştırıcı İsmail Kartal'ın takıma katılacağını açıkladığı Rodrigo Becao, sarı-lacivertli takımda savunmanın bel kemiği olacak.
Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon ligde 28 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 2 gol, 1 asist üreten aşrılı savunmacı, Avrupa kariyerinde CSKA Moskova ve Udinese'de forma giydi.
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