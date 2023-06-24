Fenerbahçe, Rodrigo Becao transferinde sona yaklaşıyor

Son olarak Edin Dzeko'yu kadrosuna katan Fenerbahçe'nin gündeminde olan Udinese'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, kulübüyle 2024'te bitecek olan sözleşmesini uzatmadı. Meydana gelen gelişmeler üzerine Udinese oyuncunun satışına onay verdi. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki günlerde transferi bitirebilir.

SÖZLEŞME UZATMADI

Sky Sports'ta yer alan habere göre Becao, 2024'te bitecek olan sözleşmesi uzatmak istememesi üzerine kulübü Udinese oyuncunun önünü açma kararı aldı. Bir süredir Fenerbahçe'nin devrede olduğu bilinen transferde önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi.

FENERBAHÇE DEVREDE

Haberde Becao'nun ayrılık kararı sonrası Fenerbahçe'nin devreye girerek 27 yaşındaki savunmacıyı yakın zamanda açıklayabileceği öne sürüldü.